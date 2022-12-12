16+
Логотип Сиапресс
USD  62,3813   EUR  65,8407  

Новости

Больше новостей
Когда вы купили свою первую недвижимость?
Комментировать
0
Праздник к нам приходит. Чувствуете новогоднее настроение?
Комментировать
0
Какую елку поставите дома?
Комментировать
0
Больше опросов

На югорских трассах из-за метелей ограничили скорость

Ограничения скорости ввели на югорских трассах из-за ветра и метелей

На югорских трассах из-за метелей ограничили скорость
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Югры"

В ХМАО на нескольких участках дорог ввели ограничения из-за плохой погоды. Скорость движения ограничили для всех видов транспорта на двух трассах: «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» и «Иртыш», сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный ветер и метель), на участке автодорог "Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск" с 846 по 953 км и ”Иртыш” с 0 по 72 км в Ханты-Мансийском районе ограничен скоростной режим движения для всех видов транспорта до 70 км/ч», - говорится в сообщении.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:34, просмотров: 126, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Российская практика: не обустроив существующие микрорайоны, власти осваивают новые 1000
  2. ​Награды и герои – Югра в очередной день рождения чествовала своих лучших людей 889
  3. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 765
  4. Почти половина сургутян считают себя интернет-зависимыми 762
  5. Могут ли быть нулевые счета за отопление? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 757
  6. Пять семей из разрушенного дома в Нижневартовске переселены в квартиры маневренного фонда 692
  7. Шахматистка из Югры выиграла на Кубке России в Ханты-Мансийске 686
  8. 78 новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в ХМАО 667
  9. В России женщины чаще мужчин признавались в любви к празднованию Нового года 626
  10. Вартовчанин выехал на перекресток и столкнулся с двумя автомобилями 256
  1. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 4271
  2. Взрыв в Нижневартовске: что известно к этому часу? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2212
  3. OBI уйдет из Сургута, но позже 2128
  4. ​В СК назвали наиболее вероятную причину взрыва в жилом доме Нижневартовска 2018
  5. В Сургуте подскочила заболеваемость ОРВИ 2011
  6. Магазин OBI в Сургуте переходит в онлайн 1835
  7. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Михаил Гринченко 1821
  8. В Сургуте идет подготовка к открытию пункта приема вторичного сырья 1731
  9. На нижневартовского школьника, напавшего на сверстника с ножом, завели уголовное дело 1684
  10. История про автосалон вместо яхт-клуба в Сургуте продолжается до сих пор. Ее очередной этап – на публичных слушаниях о генплане 1679
  1. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 5401
  2. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 5124
  3. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 4550
  4. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 4362
  5. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 4271
  6. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 4233
  7. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 4207
  8. ​Как по мере пути простому гаражу в престижном районе Сургута удалось «подрасти» 4072
  9. ​Еще одна метастаза 3718
  10. ​Не прелесть ли? 3619

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика