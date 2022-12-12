Уровень конкуренции за рабочие места в Югре продолжает снижаться

В Югре наблюдается острый дефицит медиков и рабочего персонала. В целом, в регионе уровень конкуренции снижается уже четвертый месяц, а нехватка людей – нарастает, выяснили специалисты hh.ru.

«Наиболее острый дефицит кадров в регионе сегодня наблюдается в важнейших для экономики региона и уровня жизни профессиональных сферах: «Медицина, фармацевтика» (всего 0,7 резюме на вакансию) и «Рабочий персонал» (0,9). Также нехватку кадров испытывают сферы «Спорт, фитнес, салоны красоты», «Автомобильный бизнес» и «Строительство, недвижимость», – говорится в исследовании. Эксперты отметили, что кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена, а работодателям сложнее находить новых сотрудников.

Отметим, что повышенная конкуренция среди соискателей Югры зафиксирована в четырех профессиональных сферах, это «Административный персонал», «Управление персоналом», «Бухгалтерия, управленческий учет» и «Юристы».

Всего в ноябре в округе насчитывалось 8,4 тысячи вакансий и 38,3 тысячи активных резюме.