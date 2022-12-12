Советскими открытками украсили остановки в югорском городе

В Советском остановки общественного транспорта и скамейки в городском парке украсили открытками времен СССР. Идею придумали сотрудники городской и районной администраций при участии общественности, а изготовила баннеры одна из компаний Советского.

Жители Советского украшения оценили. «Маленькая новогодняя радость. Как хорошо придумали и сделали!», «Молодцы, градус настроения подняли, спасибо», - пишут они в социальных сетях.

Власти Советского пообещали продолжить украшать город: до 16 декабря на улицах установят новогодние фигуры и панели.