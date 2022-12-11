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​Награды и герои – Югра в очередной день рождения чествовала своих лучших людей

В Югре прошли мероприятия по случаю 92 лет со дня образования округа

​Награды и герои – Югра в очередной день рождения чествовала своих лучших людей
Фото vk.com/shtabugra

Югра отметила 92-летие с момента образования. Регион был создан решением ВЦИК от 10 декабря 1930 года. На территории округа расположено 105 муниципальных образований – 13 городских округов и 9 муниципальных районов, в которые включены 194 населенных пункта – 16 городов, 24 поселка городского типа, 58 поселков, 45 сел, 51 деревня.

«Югра – в каждом из нас. Творцы новых достижений нашего региона – это дети, молодые и взрослые профессионалы. Из ежедневной работы, успехов каждого из нас создаются возможности нашего края, – с такими словами в день рождения Югры обратилась к землякам Наталья Комарова. – За 11 месяцев 2022 года в Югре родилось 17 058 малышей. Это новое поколение югорчан рождено с ответственностью – любить, беречь родную землю, помогать друг другу, делиться своим теплом, радостью с миром. Эта миссия, как эстафетная палочка, передаётся из поколения в поколение, создавая югорский образ жизни».

Интересное событие с точки зрения преемственности поколений случилось в день образования округа – Наталья Комарова поздравила и наградила своего предшественника на посту губернатора Александра Филипенко премией «За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа». «Для нас не было проблем, недостижимых целей – мы все могли. Регион осваивали 30 миллионов человек. Спасибо огромное всем за то, что делали и делают, за память, которая осталась. Для меня лучшие годы жизни – это Югра. Люблю всех югорчан», – сказал в своем ответном слове Александр Филипенко.

Примечательно, что к 92-му дню рождения округа в Югре появился еще больший задел на будущие награждения – были учреждены знаки «Герой Югры» и «Заслуженный труженик Югры». «Героя Югры» будут давать за самоотверженные и социально значимые поступки. А «Заслуженного труженика» будут получать люди, которые посвятили многие годы жизни (35 для мужчин и 30 для женщин) работе на благо региона. Вместе с обоими знаками будет полагаться единовременная выплата в 57,5 тысяч рублей.

Ну а пока действующие типы наград находят своих героев. В день образования региона Наталья Комарова наградила множество достойных людей. В их числе – победители всероссийской краеведческой олимпиады «Многовековая Югра», регионального фотоконкурса «Открой Югру!» и четвёртого федерального просветительского марафона «Новые горизонты».

«Вы все — активные строители нашего общего дома, Югры. Важно, чтобы он был уютным, красивым, доброжелательным для каждого, украшал нашу страну. Сегодня здесь присутствуют югорчане, которые думают о себе, о своей семье, друзьях, нашем общем югорском доме и при этом открывают для себя горизонты в реализации творческих проектов», – цитирует главу региона департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

А большая церемония с серьезными государственными наградами прошла в концернто-театральном центре «Югра Классик» с участием высоких гостей – полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, а также губернаторов-соседей из Тюменской области и Ямала (который тоже юбиляр), депутатов Госдумы и других важных персон.

«Сегодня торжественный повод для встречи – 9 декабря в нашей стране отмечают День Героев Отечества. А завтра Ханты-Мансийскому автономному округу исполнится 92 года. Объединяют эти два события, конечно, люди – смелые, решительные, способные на подвиг во имя любви к своей Родине, к своей земле, – обратился с участникам встречи Владимир Якушев. – Люди, наделенные невероятной душевной силой и благородством. Сегодня они здесь, среди нас. Это нефтяники и энергетики, учёные, врачи, спортсмены, работники культуры и авиации, все те, кто посвятил свою жизнь работе на благо родного региона и Отечества. Югра — это энергетическое сердце нашей страны. Поздравляю с днем рождения округа! Уверен, с таким мощным человеческим потенциалом Югре по плечу самые сложные задачи. Желаю счастья, здоровья вам и вашим близким!»

«Приветствую вас, соседи! Ямал и Югра родились в один день и по жизни идут вместе. Судьбы наших регионов похожи, – взял слово губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. – Некогда суровая малочисленная земля в один момент стала эпицентром развития страны. И тот трудовой подвиг, который здесь совершён и продолжается, является залогом успеха всей России. Хочу пожелать процветания Югре, чтобы в доме каждого югорчанина было благополучие и счастье».

В ходе церемонии награды получили работники нефтегазовой отрасли, руководители и сотрудники учреждений образования, науки, культуры, спорта, авиации, главы муниципальных образований, депутаты.


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Сегодня в 14:56, просмотров: 134, комментариев: 0
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