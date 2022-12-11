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Россияне чаще всего приписывают ХМАО к регионам Арктической зоны

Меньше трети россиян связывают Югру с Арктикой

Россияне чаще всего приписывают ХМАО к регионам Арктической зоны
Фото: admhmansy.ru

23% россиян ошибочно считают, что ХМАО входит в состав регионов Арктической зоны. Таковы результаты исследования, проведенного экспертами аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ). Также с Арктикой ошибочно связывают Камчатку (16% респондентов указали этот регион) и Хабаровский край (так ответили 6% опрошенных).

При этом чаще всего россияне не считают Арктической зоной такие регионы, как Архангельская область, Карелия и Красноярский край.

«Подавляющее большинство россиян (97%) не знают полный состав субъектов Российской Федерации, которые отнесены к Арктической зоне. Каждый пятый (21%) затруднился назвать хотя бы один регион, который относится к Арктике. Две трети россиян (76%) смогли указать правильно несколько регионов, входящих в Арктическую зону, – но не все», – сообщают представители НАФИ.


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Сегодня в 10:11, просмотров: 132, комментариев: 0
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