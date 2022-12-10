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Бастрыкин взял на контроль проверку дома в Мегионе с угрозой утечки газа

Глава СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на обращения жителей дома в Мегионе, которые боятся отравиться газом

Бастрыкин взял на контроль проверку дома в Мегионе с угрозой утечки газа
Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от югорских следователей доклад по завершению проверки жилого дома с нарушениями в работе вентиляционной системы в Мегионе. Из-за неполадок, жильцы дома подвержены опасности отравления угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации «Александр Иванович Бастрыкин поставил на контроль процессуальную проверку в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Михаилу Викторовичу Мокшину доложить о ее предварительных и окончательных результатах, а также принятых мерах к восстановлению прав граждан», — отметили в ведомстве.

Ранее глава СКР взял на контроль ситуацию со взрывом жилого дома в Нижневартовске.


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10 декабря в 10:54, просмотров: 856, комментариев: 0
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