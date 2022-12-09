В Югре унифицируют субсидии на поддержку бизнеса

Определенная стандартизация и унификация поддержки малого и среднего бизнеса произошла в Югре. Решение об этом было утверждено на заседании правительства региона, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа. «Речь идет о решении задач по унификации услуг, которые мы ставили перед собой ранее. В данном случае будет осуществляться единый подход при предоставлении субсидий в части установления максимально допустимых размеров финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде возмещения части фактически понесенных затрат», – пояснила губернатор Наталья Комарова.

Речь идет об установлении порядка поддержки бизнеса с едиными и максимально допустимыми размерами субсидий. Так, поддержку на приобретение оборудования и лицензионного программного обеспечения предприниматели смогут рассчитывать на сумму до 500 тысяч рублей. На аренду и субаренду помещений, приобретение и доставку различных кормов для фермерских хозяйств, а также муки – для пекарен, можно будет получить до 300 тысяч рублей. Столько же – для тех бизнесменов, которые только недавно начали свое дело – 300 тысяч составит субсидия на затраты, связанные с запуском работы. Для покрытия коммунальных услуг максимальная помощь составит 200 тысяч рублей. И еще 100 тысяч рублей – на возмещение затрат по обязательной сертификации продукции.