16+
Логотип Сиапресс
USD  62,3813   EUR  65,8407  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Югре утвердили размеры субсидий, на которые может претендовать малый и средний бизнес

В Югре унифицируют субсидии на поддержку бизнеса

​В Югре утвердили размеры субсидий, на которые может претендовать малый и средний бизнес
Фото pixabay.com

Определенная стандартизация и унификация поддержки малого и среднего бизнеса произошла в Югре. Решение об этом было утверждено на заседании правительства региона, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики автономного округа. «Речь идет о решении задач по унификации услуг, которые мы ставили перед собой ранее. В данном случае будет осуществляться единый подход при предоставлении субсидий в части установления максимально допустимых размеров финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде возмещения части фактически понесенных затрат», – пояснила губернатор Наталья Комарова.

Речь идет об установлении порядка поддержки бизнеса с едиными и максимально допустимыми размерами субсидий. Так, поддержку на приобретение оборудования и лицензионного программного обеспечения предприниматели смогут рассчитывать на сумму до 500 тысяч рублей. На аренду и субаренду помещений, приобретение и доставку различных кормов для фермерских хозяйств, а также муки – для пекарен, можно будет получить до 300 тысяч рублей. Столько же – для тех бизнесменов, которые только недавно начали свое дело – 300 тысяч составит субсидия на затраты, связанные с запуском работы. Для покрытия коммунальных услуг максимальная помощь составит 200 тысяч рублей. И еще 100 тысяч рублей – на возмещение затрат по обязательной сертификации продукции.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 16:59, просмотров: 122, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Михаил Гринченко 917
  2. ​Тюменский клуб «ЧИР» получил статус ЮНЕСКО 593
  3. Магазин OBI в Сургуте переходит в онлайн 581
  4. ​В число лучших «Технолидеров Москвы» вошел выпускник тюменского Центра робототехники 539
  5. В Югре за прошедшие сутки скончался пациент с ковидом 450
  6. ​В Сургуте начинается масштабная модернизация очистных сооружений ценой в 2 миллиарда рублей 415
  7. В ХМАО арестовали имущество коррупционеров стоимостью почти 1,1 млрд рублей 372
  8. В югорском городе школьников 1-8 классов переведут на дистант из-за ОРВИ 354
  9. Сургутянам напоминают об ответственности за незаконное хранение оружия 332
  10. ​Город должен оперировать своей собственностью, приумножая гуманитарный капитал 329
  1. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 4919
  2. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 3956
  3. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 3815
  4. ​Дисней уйдет из России окончательно 2617
  5. Шесть человек погибли при взрыве в жилом доме Нижневартовска 2338
  6. Взрыв в Нижневартовске: что известно к этому часу? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1947
  7. ​Закрытие ТЦ – новая тенденция? 1863
  8. Пожилого жителя Мегиона обманули под предлогом торгов иностранной валютой 1856
  9. ​Запланированная на год догазификация в Сургуте почти закончилась 1819
  10. Несовершеннолетнюю насильно удерживали в квартире в Нижневартовске 1801
  1. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 5424
  2. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 5183
  3. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 4919
  4. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 4355
  5. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 4144
  6. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 3956
  7. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 3903
  8. ​Как по мере пути простому гаражу в престижном районе Сургута удалось «подрасти» 3865
  9. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 3815
  10. ​Еще одна метастаза 3520

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика