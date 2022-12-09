Свыше 4 млн рублей перевел житель Пыть-Яха на счета мошенников

В полиции Пыть-Яха возбудили уголовное дело о мошенничестве. Жертвой аферистов стал 48-летний местный житель, который потерял порядка 4 млн рублей, сообщили в пресс-службе ОМВД России по Пыть-Яху.

В ходе проверки выяснилось, что мужчине в течение трех дней звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками полиции, прокуратуры и банка. Югорчанин поверил, что это действительно представители правоохранительных органов и прокуратуры и стал с ними сотрудничать.

В итоге мужчина перевел на счета мошенников 400 тыс. рублей личных накоплений и полтора миллиона кредитных средств. После этого аферисты убедили его продать автомобиль за 2 млн рублей, а вырученные деньги вновь перевести на неизвестные счета.

«Таким образом, доверительное общение с мошенниками обошлось жителю Пыть-Яха в крупную сумму почти на 4 млн. рублей», - уточнили в пресс-службе ведомства.