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В Югре с 1 января проиндексируют стоимость путевок в детские лагеря

В ХМАО увеличится предельная стоимость отдыха в детских лагерях

В Югре с 1 января проиндексируют стоимость путевок в детские лагеря
Фото: siapress.ru

В правительстве ХМАО приняли решение об индексации на 5,5% норматива предельной стоимости путевки в детские лагеря, приобретаемых на средства округа. Об этом сообщили в департаменте общественных, внешних связей и молодежи правительства Югры.

«Департамент образования и науки предлагает изменить порядок организации отдыха и оздоровления детей. Документ подготовлен в целях увеличения с 1 января 2023 года нормативов предельной стоимости путевок, приобретаемых за счет средств окружного бюджета для организации отдыха детей и их оздоровления. Индексация составит 5,5 %. Также увеличиваются нормативы оплаты стоимости питания на одного ребенка в день в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием, палаточных лагерях, организованных в муниципальных образованиях региона», – заявила Наталья Комарова.

Отметим, что средства на реализацию постановления учтены в законе о бюджете округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.


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Сегодня в 13:23, просмотров: 75, комментариев: 0
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