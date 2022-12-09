45 уголовных дел завели на коррупционеров в ХМАО

В Югре за год выявили свыше 1600 нарушений закона о противодействии коррупции. К дисциплинарной ответственности привлекли почти 400 должностных лиц. Об этом сообщается на сайте прокуратуры ХМАО, которая подготовила соответствующий отчет к Международному дню борьбы с коррупцией.

«В текущем году прокурорами пресекались коррупционные нарушения при расходовании бюджетных средств, в том числе в рамках реализации национальных проектов, проведения закупочных процедур, использовании государственного и муниципального имущества, прохождении государственной и муниципальной службы, исполнении чиновниками обязанности по декларированию доходов, расходов, имущества и в иных сферах», - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Уточняется, что четыре чиновника были уволены в связи с утратой доверия. За нарушения, влекущие административную ответственность, наказано 68 лиц, размер наложенных на них штрафов превысил 44 млн рублей. По материалам надзорных мероприятий возбуждено 45 уголовных дел, предъявлен 31 иск о взыскании с коррупционеров более 20 млн рублей.

«Координируется деятельность всех правоохранительных органов, что способствовало выявлению в текущем году 339 криминальных деяний коррупционной направленности. Задокументирован 121 факт взяточничества», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Также в течение года уделялось повышенное внимание проблемам возмещения ущерба, причиненного коррупционными преступлениями. По ходатайствам следователей наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью почти 1,1 млрд рублей. Ущерб в размере 53 млн рублей возмещен до направления уголовных дел в суд.