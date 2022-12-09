Учеников 1-8 классов в Нягани переведут на дистант из-за ОРВИ

В Нягани учеников 1-8-х классов школ переведут на дистанционное обучение из-за распространения ОРВИ. Об этом сообщил замглавы города Заур Гусейнов, пишет ТАСС.

«После сложных обсуждений, сопоставления всей статистики, данных, полученных от лечебных учреждений и организаций, было принято нелегкое решение перевести учреждения общего образования с 1-го по 8-й класс включительно на дистанционную форму обучения», - цитирует чиновника издание.

Уточняется, что заболеваемость ОРВИ среди детей в Нягани превышает порог в несколько раз. Ученики 9-11-х классов продолжат учиться очно, но с применением «всех предупредительных мер по предупреждению распространения инфекции», добавил Гусейнов.

Ранее в региональном Роспотребнадзоре сообщили, что за неделю с 28 ноября по 4 декабря в ХМАО зарегистрировали 144,7 случаев ОРВИ на 10 тыс. населения. Это на 32,6% выше уровня предыдущей недели и на 68,8% - эпидемического порога.