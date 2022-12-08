Подрядчик мэрии из ХМАО подозревается в хищении бюджетных денег

В Октябрьском районе ХМАо возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В совершении преступления подозревается руководство компании, с которой администрация сельского поселения Шеркалы заключила договор на поставку и монтаж сооружения под многофункциональный спортивный зал. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Установлено, что в августе 2021 года между администрацией сельского поселения и ООО «Лаксон» заключен муниципальный контракт на поставку и монтаж сооружения под многофункциональный спортивный зал. В ходе исполнения муниципального контракта подрядчик получил из бюджета аванс в размере свыше 2 млн рублей. Однако в нарушение действующего законодательства к исполнению работ не приступил. Незаконными действиями бюджету муниципального образования причинен ущерб в особо крупном размере», - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Отмечается, что уголовное дело возбудили по материалам проверки прокуратуры. Она же контролирует ход расследования.