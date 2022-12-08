Житель Советского района украл у знакомой деньги из мести за испорченный ноутбук

В Советском районе 63-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже денег. Полицейские оперативно нашли преступника - им оказался хороший знакомый женщины.

63-летний мужчина рассказал стражам правопорядка, что в конце сентября югорчанка попросила его помочь с ремонтом квартиры и разрешила какое-то время пожить у нее. В один из вечеров, в ходе совместного распития алкоголя, женщина пролила пиво на ноутбук мужчины. В тот вечер он ей не сказал ничего, затаил обиду и решил, что возместит ущерб, похитив деньги с ее карты.

В результате мужчина несколько раз перевел деньги с банковской карты женщины на свой счет. Когда посчитал, что этого достаточно, переехал от нее. Ущерб от преступных посягательств составил 25 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о краже с банковского счета. Уточняется, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности.