В прокуратуре Когалыма пяти семьям помогли переехать в благоустроенное жилье

По поступившим обращениям на проверку соблюдения жилищных прав местных жителей в прокуратуру Когалыма, ведомство провело надзорные мероприятия и установило пять семей, проживавших в аварийном жилье. Администрация города своевременно не обеспечила жителей домов, подлежащих сносу, благоустроенными квартирами. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

«Фактически заявители с семьями вынуждены проживать в аварийных домах, подвергая опасности свою жизнь и здоровье. В связи с этим прокурор обратился в интересах 13 жителей города в суд с исковыми заявлениями об обязании местной администрации предоставить им благоустроенные жилые помещения по договору социального найма», – отметили в ведомстве.

Суд согласился с данной позицией, требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Судебные решения исполнены, семьи обеспечены благоустроенным жильем.