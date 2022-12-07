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​В Югре идет несколько строек, благодаря которым вода в кранах жителей станет чище

В Югре активно строятся очистные сооружения

​В Югре идет несколько строек, благодаря которым вода в кранах жителей станет чище
Фото администрации Сургута

Сразу несколько объектов, от которых зависит подача чистой воды в дома югорчан, строятся в регионе. Информация об этом прозвучала в ходе заседания координационного совета по возведению объектов капстроительства, влияющих на показатели нацпроектов, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

На финишной прямой – ВОС-3 в Пыть-Яхе. По словам главы города Александра Морозова, готовность объекта составляет 98 процентов, уже вовсю идут пусконаладочные работы. Окружной жилищный и строительный надзор после визита на объект сделал подрядчику несколько замечаний, но их обещают устранить в рамках установленных ранее сроков. Это значит, что 12 декабря уведомление о завершении будет направлено в официальные органы, а разрешение на ввод в эксплуатацию должно поступить после 20 декабря. «Объект должен быть введен в заявленные сроки. Люди должны быть обеспечены чистой водой», – настроил коллег замгубернатора Югры Азат Ислаев.

Следующий пункт программы – реконструкция водозаборного очистного сооружения в Федоровском (Сургутский район) за 611 млн рублей. Там работы идут с небольшими опережением графика, недавно на объект завезли оборудования на 58 млн рублей.

В Пойковском (Нефтеюганский район) процесс находится в середине временного отрезка – реконструкция второго подъема ВОС-8000 стартовала в самом конце 2021 года, а завершится она в конце 2023 года. Однако готовность на данный момент – 28 процентов.

Азат Ислаев, подводя итоги заседания, поручил главам тщательно контролировать исполнение контрактов, потому как на них завязано и благополучие югорчан, и исполнение национальных проектов.


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Сегодня в 17:11, просмотров: 85, комментариев: 0
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