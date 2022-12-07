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​Мошенники сорвали крупный куш в Югре - почти 9 млн рублей за сутки

8,6 млн рублей перевели югорчане на счета мошенников за сутки

​Мошенники сорвали крупный куш в Югре - почти 9 млн рублей за сутки
Фото: pixabay

За прошедшие сутки мошенники выманили у жителей ХМАО рекордную сумму - 8,6 млн рублей. Всего полицейские зарегистрировали 15 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Так, в Нижневартовске лжебанкир убедил 23-летнего мужчину перевести на «безопасный счет» порядка 195 тысяч рублей под предлогом того, что на его деньги покушаются мошенники. А 49-летний житель Когалыма решил подзаработать на инвестициях, но вместо этого потерял более 670 тысяч личных сбережений.

«Надеялся на удачу и житель города Сургута. Желая пройти онлайн-обучение по подготовке водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов, мужчина заплатил незнакомцу 21 тысячу рублей, так и не получив документа», - рассказали подробности в пресс-службе ведомства.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

В полиции призвали югорчан быть бдительными при совершении сделок удаленным способом и проверять в официальных источниках полученную в Интернете информацию. Обо всех подозрительных фактах следует сообщать в ближайший отдел внутренних дел или по телефону 102.


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Сегодня в 17:07, просмотров: 103, комментариев: 0
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