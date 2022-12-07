До -30 градусов опустится столбик термометра в ХМАО

На Югру надвигаются морозы. Согласно прогнозам синоптиков, уже через пару дней в округе похолодает до -30 градусов.

Резкое похолодание ожидается в ночь с пятницы на субботу, когда температура воздуха ночью составит -31 градус. Днем ожидается до -28 градусов. В воскресенье прогнозируется -18 градусов в дневные часы и -22 градуса в ночные.

Менее морозно будет в предстоящие четверг и пятницу. Завтра столбик термометра покажет -11 градусов днем и ночью, а послезавтра ожидается -10 градусов в дневные часы и до -27 градусов ночью. Больших осадков до конца недели не прогнозируется.