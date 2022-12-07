Полиция Когалыма нашла угонщика, повредившего чужое авто

Полиция Когалыма поймала угонщика автомобиля, который по случаю празднования дня рождения, употребил спиртные напитки и угнал автомобиль. 19-летний именинник решил проехаться на авто и совершил наезд на железное ограждение, повредив крыло и фару, после чего поставил «десятку» на место.

«В настоящее время отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — отметили в пресс-службе УМВД Югры.

Отметим, что ранее полиция Лангепаса вернула угнанную «Гранту» ее владельцу за сутки.