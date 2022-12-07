Полицейские Урая раскрыли квартирную кражу

Накануне в полицию Урая обратилась 85-летняя женщина, которая сообщила о краже ноутбука в ее квартире. По ее словам, она выходила в магазин, а по возвращению решила покормить птиц на балконе. В это время к ней и зашел вор через незапертую входную дверь.

«Сотрудниками уголовного розыска оперативно был установлен подозреваемый в краже. Им оказался 30-летний местный житель. В признательных показаниях фигурант пояснил, что, выходя от друзей, заметил незапертую дверь. Мужчина зашел в квартиру, где никого не заметил и вынес технику. В дальнейшем компьютер он продал знакомому за 500 рублей. Вину в совершенном преступлении он признал полностью», – рассказали УМВД России по Югре.

Теперь обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.