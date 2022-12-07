Югорчане чаще подвержены приобретению вредных привычек, чем жители Северного Кавказа

ХМАО занял 71 строчку рейтинга по отсутствию вредных привычек. Первые три позиции заняли регионы Северного Кавказа – Чечня, Дагестан и Ингушетия. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что у Югры в 2021 году поднялся рейтинговый балл – 41,3, в то время как в 2020 он составлял всего 37,8.

Аутсайдерами топа стали Сахалин, Камчатка и Хакасия. По подсчетам экспертов, там больше всего люди подвержены вредным привычкам.

Напомним, что ранее стало известно о том, жителей каких муниципалитетов ХМАО штрафуют за курение в неположенном месте чаще – это сургутяне, вартовчане и проживающие в Сургутском районе. В регионе с начала года зарегистрировано 956 таких нарушений