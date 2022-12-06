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​Федеральные эксперты и медийщики Югры обсудили, как прессе, власти и блогерам работать в новых условиях

В Югре прошел очередной форум «Информационный мир Югры»

​Федеральные эксперты и медийщики Югры обсудили, как прессе, власти и блогерам работать в новых условиях
Фото admhmao.ru

В Ханты-Мансийске прошел очередной XVI форум «Информационный мир Югры», который провели департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона вместе с телерадиокомпанией «Югра». Более 300 представителей средств массовой информации, пресс-служб и блогосферы собрались в столице региона, чтобы встретиться, пообщаться друг с другом, принять участие в мероприятиях форума и, разумеется, послушать выступления 24 крупных медиа-экспертов по различным актуальным поводам.

Все началось с открытой панельной дискуссии на тему «Стратегически коммуникации: работа в новых условиях». В ходе этого разговора участники пытались прощупать новую реальность, в которой Россия и мир находятся в течение почти всего 2022 года, и что в этих рамках должны делать структуры и люди, на которых завязаны массовые коммуникации.

«Форум впервые собрал не только специалистов сферы медиа. На одной площадке работают студенты, представители блогосферы, учреждений образования, культуры, искусства, органы местного самоуправления, – обратилась к участникам дискуссии директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова. – Важно, чтобы мы все были едины в понимании приоритетов коммуникаций с жителями в период постправды, адекватно реагировали на вызовы, работали в одной системе ценностей, в атмосфере доверия, чтобы не допускать раскола и снижать тревожность в обществе».

Политтехнолог и медиаменеджер Андрей Ткаченко привел интересные данные: в России аудитория пользователей интернета всего за год увеличилась с 70 до 130 млн рублей. По его словам, у 96 процентов жителей России есть смартфоны, и почти 80 процентов обладают либо компьютерами, либо ноутбуками. И при этом проводят в интернете в среднем 7,5 часов в сутки. Поэтому, как сказал Ткаченко, для государственных акторов крайне важно поддерживать контакт с людьми и избегать информационного вакуума. Это значит, что, в случае некоего ЧП, официальный комментарий от ответственных лиц должен поступить в сеть максимально быстро – за 15-30 минут, и только в исключительных и сложных случаях его можно задержать до четырех часов. «Иначе информационный вакуум будет быстро заполнен версиями и слухами», – отметил Андрей Ткаченко.

Это особенно важно в том разрезе, что одновременно с проведением «Информационного мира Югры» в действие вступил федеральный закон, который обязывает все государственные и муниципальные структуры вместе с подведомственными учреждениями вести страницы в социальных сетях.

Московский эксперт по SMM и PR Андрей Фрольченков провел на форуме практическую сессию «Мастерской югорского блогера» – это мероприятие оказалось весьма популярным и собрало аудиторию около 100 человек. Понятно, что речь шла о работе в социальных сетях, где нужно соблюдать определенные правила, а также знать инструменты продвижения. «Только находясь в постоянном контакте с подписчиками, делясь с ними эмоциями, можно удержать их внимание», – рассказал Андрей Фрольченков.

Руководитель управления продаж информационных продуктов ТАСС Алиса Тимошенко провела мастер-класс по фактчекингу для участников форума. Острую актуальность этот навык приобрел в 2020 году, когда на фоне пандемии коронавируса пошел гигантский вал фейковой информации – только тогда за год в рунете обнаружили около 15 тысяч фейковых сообщений – более 40 в сутки. «У нас есть целая редакция, которая занимается фактчекингом. Для нас это очень важно. Визитная карточка ТАСС — репутация, достоверность и точность. Мы лучше упустим время, которое является залогом успеха для информационного агентства, но перепроверим факты и позже выпустим достоверную новость», – рассказала Тимошенко.

В целом форум стал еще одной точкой, благодаря которой выстраиваются и укрепляются отношения Югры с президентской платформой «Россия – страна возможностей». Об этом сказал руководитель департамента коммуникаций этой структуры Сергей Коляда.

«Два дня «Информационного мира Югры» были наполнены интересными лекциями, мастер-классами. Организаторам удалось создать на форуме живую обстановку яркого диалога с единомышленниками, предоставить возможности для взаимодействия с пресс-службами, SMM-специалистами, блогерами, – прокомментировал Сергей Коляда. — Между президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Югрой в этом году было заключено соглашение, которое подписали на Петербургском международном экономическом форуме глава региона Наталья Комарова и генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. Это соглашение значительно расширяет наше взаимодействие. Сотрудничество развивается — буквально на днях в Ханты-Мансийске завершился модуль образовательной программы «Женщина-лидер» – флагманской программы президентской платформы по обучению женщин-управленцев».

Итогом форума стало получение всей сферы медиа в Югре заряда и новых знаний на работу в усложнившихся условиях.


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Сегодня в 17:50, просмотров: 122, комментариев: 0
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