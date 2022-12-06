Стало известно, представители каких сфер боятся увольнения в ХМАО

26% работающих жителей ХМАО полагают, что для них существует реальная угроза увольнения текущим работодателем, регион занял 9 место в стране по доле таких ответов. Первые три позиции заняли Ярославская область, Алтайский край и Приморье. По России в целом таких настроений придерживаются 24% опрошенных. Об этом сообщает hh.ru.

«Любопытно, что чаще всего страх увольнения сегодня испытывают высший менеджмент (32%), финансисты и бухгалтеры (28%), а также представители автобизнеса, сферы продаж, административный персонал и маркетологи (по 27%)», – рассказали представители портала.

Еще 67% трудоустроенных жителей ХМАО чувствуют себя максимально уверенно и считают, что реальной угрозы увольнения текущим работодателем для них нет. В среднем по России угрозу увольнения не испытывают 66% опрошенных. Причем чаще всего это сотрудники сфер «Спорт, салоны красоты» (81%), «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Добыча сырья» (по 75%), а также «Наука, образование» и «Информационные технологии» (по 70%).