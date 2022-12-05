Число заболевших ОРВИ в Сургуте выросло почти в два раза за неделю

В Югре растет заболеваемость ОРВИ. За прошлую неделю в округе зарегистрировали 144,7 случая ОРВИ на 10 тысяч населения. Это выше уровня предыдущей недели на 32,6% и выше эпидемического порога на 68,8%, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«Рост заболеваемости отмечается практически во всех муниципальных образованиях, но наибольший в г. Сургуте - на 91,1%, Кондинском районе на 70,5%, Ханты-Мансийском районе на 52,0%, г. Урае на 49,0% и в г. Покачи на 47,1%», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Заболеваемость гриппом также продолжает расти. За прошлую неделю в регионе подтвердилось 130 случаев заражения инфекцией.

В связи с заболеваемостью респираторными инфекциями приостановлен образовательный процесс в 56 группах 27 детских садов в тринадцати муниципалитетах и в 589 школах в двенадцати муниципалитетах. Также закрыты на карантин шесть детсадов в Березовском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском районах и в Пыть-Яхе и две школы в Березовском и Кондинском районах. В Ханты-Мансийске образовательный процесс приостановлен во всех школах и организациях дополнительного образования. Исключение составляют девятые и одиннадцатые классы.