Мэрия Мегиона выплатит 300 тысяч рублей семье мальчика, которого покусала безнадзорная собака

Прокуратура Мегиона обязала администрацию города выплатить денежную компенсацию семилетнему мальчику, на которого 20 августа 2021 года напала и укусила безнадзорная собака. Суд взыскал в пользу семьи пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

«Ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в местную больницу, где ему оказана медицинская помощь. Нападение собаки стало возможным вследствие ненадлежащего выполнения органами местного управления полномочий по отлову беспризорных животных и повлекло за собой причинение подростку нравственных и физических страданий», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Отметим, что в Югре приняли закон, запрещающий самовыгул домашних животных, а также определяющий порядок передачи безнадзорных животных в муниципальную собственность.