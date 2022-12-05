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В Нижневартовском районе обгон большегруза закончился для 44-летней женщины смертью

На автодороге «Сургут-Нижневартовск» произошло ДТП с участием трех автомобилей

В Нижневартовском районе обгон большегруза закончился для 44-летней женщины смертью
Фото: ГАИ Югры

Накануне, 4 декабря, автоледи на «Kia» пыталась обогнать грузовик и спровоцировала ДТП в Нижневартовском районе. В результате аварии женщина скончалась на месте происшествия, а также 30-летний водитель и 50-летний пассажир «Honda» получили травмы.

«44-летняя женщина, управляя транспортным средством «Kia», двигаясь со стороны Сургута в сторону Нижневартовска, в районе 145 км, по предварительным данным, не справилась с управлением, при совершении маневра обгон попутного движущегося грузового автомобиля «Mercedes», под управлением 35-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Honda». Далее «Honda» продолжила движение и совершила столкновение с автомобилем «Mercedes», который от удара допустил наезд на металлическое ограждение барьерного типа», – сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре.

Всего за выходные в округе зарегистрировали семь ДТП, в которых четыре человека погибли, в том числе один ребенок. Еще десять – получили травмы, в их числе – трое несовершеннолетних.

Напоминаем, 4 декабря, в Сургутском районе в ДТП погибли пассажирка и двухмесячная девочка.


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Сегодня в 11:31, просмотров: 172, комментариев: 0
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