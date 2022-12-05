В ХМАО ликвидировали 75 пожаров за неделю

За прошедшую неделю в Югре пожарные ликвидировали 75 пожаров на территории округа. Общая сумма возможного ущерба могла составить более 72 миллионов рублей, однако огнеборцам удалось сохранить имущество югорчан.

«Объектами возгораний в 75 случаях стали строения, в числе которых жилые дома, дачи, бани, гаражи и 14 транспортных средства», – сообщает МЧС России по ХМАО-Югре.

Отметим, что основные причины пожаров – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов. В зимний период, причинами возгораний чаще всего становятся неисправность электрических розеток и неверная эксплуатация бытовых отопительных электронагревательных приборов, а также неисправность бытовой техники.