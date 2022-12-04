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Пожилого жителя Мегиона обманули под предлогом торгов иностранной валютой

Местный житель Мегиона хотел быстро заработать деньги и потерял более 1,5 млн рублей

Пожилого жителя Мегиона обманули под предлогом торгов иностранной валютой
Фото: unsplash.com

В полицию Мегиона обратился 51-летний местный житель, которого обманули на 1,5 млн рублей под предлогом торгов иностранной валютой. Пожилой мужчина наткнулся в интернете на предложение заработать деньги быстрым способом и скачал приложение.

«Мужчине позвонила девушка и начала объяснять все тонкости работы приложения. В первый день гражданин приобрел два вида иностранной валюты. Согласно инфографике сумма денежных средств на его счете в приложении увеличилась на 34%. Его это обрадовало. Так он производил покупку валюты, количество денег на счету росло, тем самым подогревая интерес мегионца. Воспользовавшись советом менеджера о том, что чем больше класть денег на счет, тем больше будет выручка, мужчина под её курированием оформил кредит в банке на 600 тысяч рублей», – рассказали в пресс-службе УМВД России по Югре.

Через некоторое время потерпевший, по словам менеджера, заработал 1,2 млн рублей. Мужчина решил вывести деньги на свою карту, но оказалось, что для этого ему было необходимо внести на счет пять тысяч долларов. Для этого житель Мегиона продолжал оформлять на себя кредиты, а средства перечислять на продиктованные номера. И лишь потом он понял, что попался на уловки аферистов.

На нынешний момент возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество.


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Сегодня в 11:30, просмотров: 73, комментариев: 0
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