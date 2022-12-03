Новая мера соцподдержки женщин с детьми и беременных появится в ХМАО

Поддержка материальна: правительство Югры внесло изменения в окружной закон о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства. Он устанавливает новую меру соцподдержки для нуждающихся женщин с детьми до 17 лет и беременных югорчанок — с 1 января 2023 года они могут рассчитывать на ежемесячное пособие.

«Такая мера поддержки предусматривается в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в автономном округе на дату обращения, — объясняют в правительстве. — Также учитывается комплексная оценка нуждаемости, включающая оценку доходов семьи, имущественной обеспеченности и трудового потенциала. Размер ежемесячного пособия будет зависеть от размера дефицита дохода семьи и составлять 50, 75 или 100 % регионального прожиточного минимума».

Пособие заменит собой сразу несколько разрозненных мер поддержки — так, оно фактически отменяет выплаты женщинам, вставшим на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности, по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им возраста трех лет лет, ежемесячную выплату на ребёнка в возрасте от трех до семи лет включительно, а также на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет.

«Назначение указанных мер поддержки после 1 января 2023 года осуществляться не будет, — подчеркивается в сообщении на официальном сайте правительства региона. — Исключение составят граждане, у которых право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, или ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка, или последующих детей возникло до 1 января 2023 года».