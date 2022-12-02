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В Югре торжественно открыли зимний спортивный сезон

Зимний спортивный сезон в Югре начался с массового катания на коньках

В Югре торжественно открыли зимний спортивный сезон
Иллюстрация: телеграм-канал "Югра официально"

В Югре торжественно открыли зимний спортивный сезон. Он начался с массового катания на коньках на площадке Ледового дворца спорта в Ханты-Мансийске. Для юных хоккеистов организовали конкурсы на льду, розыгрыши призов и мастер-классы.

«Всероссийская акция под названием «Спортивная зима» прошла по всей стране в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». В столице Югры на лед вышли юные спортсменки из секции окружной федерации фигурного катания, воспитанники школы хоккейного клуба «Югра», а также любители катания на коньках» - рассказали подробности в пресс-центре правительства округа

В торжественной части мероприятия приняли участие звезды югорского спорта: олимпийский чемпион Евгений Редькин, двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко, чемпион мира по боксу по версии WBO Руслан Проводников и другие.

«Югра всегда была землей охотников и рыбаков, которые не боятся морозов, с детства ходят на лыжах. Мы любим зиму, занимаемся всеми доступными в этот период видами спорта. Ждем всех на спортивных площадках», — сказал Евгений Редькин.

По окончании массового катания все желающие отправились на хоккейный матч чемпионата ВХЛ «Югра» — «Барс», который проходил на льду «Арена-Югра».


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Сегодня в 17:23, просмотров: 120, комментариев: 0
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