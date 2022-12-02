Свыше 6,5 млн рублей перевели югорчане мошенникам в течение суток

Более 6,5 млн рублей перевели жители ХМАО на счета мошенников в течение суток. Эта сумма стала суточным рекордом. Всего полицейские зарегистрировали 16 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

Одной из жертв стала 74-летняя сургутянка. Лжесотрудник банка убедил ее защитить сбережения от назойливых мошенников. Не подозревая обмана, пенсионерка отдала аферисту порядка 500 тысяч.

Пострадал от мошеннических действий и житель Нижневартовска. Аферист пообещал ему компенсацию за предыдущие неудачные вложения в финансовую пирамиду. Получить компенсацию у вартовчанина не получилось - вместо этого он потерял 155 тыс. рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.