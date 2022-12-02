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Работодатели Югры стали активнее рассматривать кандидатов с ОВЗ

С начала года работодатели разместили более двух тысяч вакансий для соискателей с инвалидностью

Работодатели Югры стали активнее рассматривать кандидатов с ОВЗ
Фото: unsplash.com

По сравнению с прошлым годом количество вакансий в Югре для соискателей с ОВЗ выросло на 73%. По России также отмечают рост – на 37%, говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru.

«Инвалидность — это не деловое качество сотрудника. Деловое качество — это способность выполнять свою работу. Раньше работодатели боялись, что человек с инвалидностью не впишется в коллектив, но с повышением уровня культуры компаний появились очень позитивные случаи. Коллективы часто сближаются от появления такого коллеги, люди вокруг становятся искреннее, добрее и даже энергичнее», – отметила юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Всего с начала года в Югре разместили более двух тысяч вакансий, доступных соискателям с инвалидностью, это 3% от всех предложений о работе в регионе.

Причем, людям с ОВЗ проще всего найти работу в продажах. Это 42% из всех доступных вакансий. В топ-10 вошли также такие сферы, как «Административный персонал» (26%), «Информационные технологии, интернет, телеком» (15%), «Маркетинг, реклама, PR» (13%), «Транспорт, логистика» (12%), «Рабочий персонал» (8%), «Наука, образование» (6%), «Строительство, недвижимость», «Производство, сельское хозяйство» (по 4%) и «Искусство, медиа» (3%).

Напоминаем, завтра, 3 декабря, во всем мире отмечают Международный день инвалидов.


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Сегодня в 11:35, просмотров: 135, комментариев: 0
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