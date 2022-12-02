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Коммунальная служба Лянтора выплатит 300 тысяч рублей за травму ребенка

Прокуратура Сургутского района обязала коммунальщиков выплатить компенсацию за упавший люк на ребенка

Коммунальная служба Лянтора выплатит 300 тысяч рублей за травму ребенка
Фото: unsplash.com

Прокуратура Сургутского района в судебном порядке увеличила компенсацию родителям ребенка из Лянтора, на которого в сентябре 2021 года упал металлический люк дренажного колодца. Коммунальная служба выплатит 300 тысяч рублей за моральный ущерб.

«Несчастный случай произошёл по вине обслуживающей организации - ЛГ МУП «УТВиВ», которой не был должным образом зафиксирован люк и не приняты необходимые меры безопасности.В результате ребёнок получил травму, длительное время находился на лечении в медицинском учреждении», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Отметим, что суд первой инстанции назначил компенсацию морального вреда в размере 50 тыс рублей. Однако прокурор Сургутского района не согласился с судебным решением и добился увеличения размера компенсации с учетом состояния здоровья 7-летнего мальчика после полученной травмы.


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Сегодня в 11:19, просмотров: 150, комментариев: 0
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