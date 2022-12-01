Свыше 700 сургутян привлекли к ответственности за курение в общественных местах

В ХМАО с начала года зарегистрировано 956 нарушений, связанных с курением в общественных местах. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос в два раза, пишет со ссылкой на пресс-службу УМВД России по ХМАО-Югре «Вестник Сургутского района».

Лидируют по числу нарушений жители Сургута. С начала текущего года там выявлено 764 нарушения против 270 в 2021 году. На втором месте антирейтинга расположился Нижневартовск с 39 нарушителями, на третьем – Сургутский район, где зарегистрировано 16 нарушений, связанных с курением в общественных местах.

Реже других преступают антитабачный закон жители Пыть-Яха - с начала года всего одно нарушение. По четыре случая зафиксировано в Лангепасе и Радужном.