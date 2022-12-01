​Форум «Информационный мир Югры» стартовал в ХМАО

В Югре стартовал ХVI форум «Информационный мир Югры». Он продлится два дня, 1 и 2 декабря, на площадках культурно-досугового центра «Октябрь» и ОТРК «Югра» в Ханты-Мансийске, сообщает пресс-служба окружного департамента общественных, внешних связей и молодежи.

«Участники форума обсудят работу медиа в новых условиях, тренды медиапотребления. Ключевая тема мероприятия — «Стратегические коммуникации: работа в новых условиях», - говорится в сообщении.

В форуме участвуют представители СМИ, специалисты в области социальных медиа, блогеры, студенты вузов профильных специальностей. Всего зарегистрировалось более 300 человек. В программе — лекции и мастер-классы, тренинги, разборы региональных кейсов для представителей СМИ, пресс-служб и блогерского сообщества, представителей социальных медиа.