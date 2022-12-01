Полиция Лангепаса вернула угнанную «Гранту» владельцу за сутки

Полиция Лангепаса менее чем за сутки нашла угнанную у 64-летнего местного жителя «Ладу Гранту». Правоохранители выяснили, что за угоном стоит 32-летний ранее судимый знакомый потерпевшего, который отмечал день рождения своей матери и пригласил владельца авто. Вскоре подозреваемый захотел покататься на автомобиле и взял у уснувшего гостя ключи от «Лады».

«Езда по ночному городу закончилась повреждением заднего бампера. Чтобы исправить ситуацию, подозреваемый попросил друга перегнать авто на СТО. В это же время ориентировка на розыск пропавшей «Гранты» была разослана наружным нарядам полиции. В момент, когда за рулем находился ничего неподозревающий знакомый подозреваемого, автомобиль остановили сотрудники ГИБДД», — отметили в пресс-службе УМВД Югры.

Ранее полицейские Югры раскрыли угоны двух иномарок.