Чиновника из ХМАО осудят за получение взятки в размере 25 тысяч рублей

В Нефтеюганском районе завершено расследование уголовного дела в отношении работника муниципального учреждения района. Он предстанет перед судом за получение взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло в дневные часы 13 октября. По версии следствия, обвиняемый получил от одного из предпринимателей взятку в сумме 25 тысяч рублей за содействие в заключении договора на оказание услуг для администрации района и беспрепятственную приемку выполненных работ по сбору, транспортировке и утилизации офисной техники.

Сразу после получения денег чиновника задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Нефтеюганскому району.

«Обвиняемый вину признал и раскаялся, также следователями собраны иные доказательства и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - отметили в пресс-службе ведомства.