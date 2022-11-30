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В ХМАО осудят чиновника за взятку в 25 тысяч рублей

Чиновника из ХМАО осудят за получение взятки в размере 25 тысяч рублей

В ХМАО осудят чиновника за взятку в 25 тысяч рублей
Фото: pixabay

В Нефтеюганском районе завершено расследование уголовного дела в отношении работника муниципального учреждения района. Он предстанет перед судом за получение взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло в дневные часы 13 октября. По версии следствия, обвиняемый получил от одного из предпринимателей взятку в сумме 25 тысяч рублей за содействие в заключении договора на оказание услуг для администрации района и беспрепятственную приемку выполненных работ по сбору, транспортировке и утилизации офисной техники.

Сразу после получения денег чиновника задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Нефтеюганскому району.

«Обвиняемый вину признал и раскаялся, также следователями собраны иные доказательства и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - отметили в пресс-службе ведомства.


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Сегодня в 17:39, просмотров: 70, комментариев: 0
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