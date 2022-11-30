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​Наталья Комарова рассказала, какую повестку Югра предложит во время председательства в Северном форуме

Глава Югры приняла участие в саммите губернаторов Северного форума

​Наталья Комарова рассказала, какую повестку Югра предложит во время председательства в Северном форуме
Фото admhmao.ru

Югре есть что предложить участникам Северного форума, председателем которого регион может стать в 2023-2025 годах. Такое заявление сделала Наталья Комарова в ходе саммита губернаторов Северного форума «Вызов времени: от локальности к глобальности», который прошел в Якутске, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. Среди участников встречи – глава Якутии Айсен Николаев, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, чрезвычайный и полномочный посол МИД Антон Васильев и другие.

Одним из пунктов повестки дня для Северного форума могут стать экологические процессы, в частности, связанные с климатическими исследованиями. Таковые происходят на базе полевого стационара «Мухрино» в Югре.

«Предлагаю под эгидой Северного форума усилить сотрудничество научных коллективов в области климатических исследований. Площадкой для начала реализации совместных проектов может выступить международная экологическая акция «Спасти и сохранить». Это широкомасштабный социально значимый экологический проект. Участниками порядка 70 тысяч мероприятий стали более 6 миллионов человек из 70 субъектов Российской Федерации, 80 стран мира», – обратилась к коллегам Наталья Комарова и добавила, что в 2023 году «Спасти и сохранить» состоится в юбилейный двадцатый раз.

Еще один мощный инструмент в арсенале Югры – политика по сохранению культурного наследия коренных народов. «Югра – один из лидеров Российской Федерации по созданию условий для развития общественных организаций, НКО. Готовы внедрить наши проектные решения в конкурс проектов участников Северного форума, возобновив его проведение», – предложила Наталья Комарова.

«Мы признательны, что Югра будет принимать председательство в самый сложный период для организации и международного сотрудничества», – сказал Владимир Васильев. Окончательное решение о председательстве автономного округа в Северном форуме будет принято по итогам голосования генассамблеи этой организации.


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Сегодня в 16:30, просмотров: 124, комментариев: 0
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