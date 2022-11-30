Полиция разыскивает 15-летнего подростка из Сургутского района

В Сургутском районе пропал 15-летний Александр Ксенофонтов. Его ищут полицейские и волонтеры. По данным полиции, подросток мог уехать в Тюмень.

Александр из поселка Федоровский пропал 29 ноября. В 14.30 он вышел из дома, сказав родителям, что пошел в школу. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

«Возможно движется на попутном автотранспорте в Тюмень», – сообщили «Вестнику Сургутского района»в пресс-службе районного ОМВД.

Приметы мальчика: худощавое телосложение, рост 170-175 см, волосы темно-русые, глаза карие. В день исчезновения был одет в черную куртку, темную шапку и брюки стального цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят позвонить в отдел полиции №4 ОМВД России по Сургутскому району по телефонам: 8 (3462) 731469, 731469 или 112. Также можно обратиться на горячую линию волонтеров отряда «Лиза Алерт»: 8 (800) 7005452.