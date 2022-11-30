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Toyota врезалась в ограждение и перевернулась на югорской трассе - пострадали трое

Три человека получили травмы в тройном ДТП на югорской трассе

Toyota врезалась в ограждение и перевернулась на югорской трассе - пострадали трое
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Югры"

ДТП с тремя пострадавшими произошло вечером накануне, 29 ноября, в районе 203 км дороги «Сургут-Нижневартовск» в Нижневартовском районе. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 47-летний водитель Toyota врезался в тросовые ограждения, разделяющие потоки встречного направления, после чего автомобиль опрокинулся.

«Осколки ограждающего устройства повредили движущиеся во встречном направлении автомобили Daewoo и Lexus. В результате ДТП водитель и 19-летний пассажир автомобиля Toyota, а также 40-летний водитель Lexus получили травмы», - уточнили в ведомстве.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 7 ДТП, в которых 10 человек получили травмы.


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Сегодня в 10:10, просмотров: 44, комментариев: 0
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