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​В Ханты-Мансийске наградили обладательниц «мягкой силы» со всего Урала

В Югре завершен уральский этап программы «Женщина-лидер»

​В Ханты-Мансийске наградили обладательниц «мягкой силы» со всего Урала
Фото pixabay.com

Подошел к концу очередной поток образовательной программы «Женщина-лидер» в Уральском федеральном округе. Его итоги подвели в Ханты-Мансийске на заключительном модуле 24-28 ноября. Всего обучение прошли 175 инициативных и желающих развиваться в управлении и социальном проектировании женщин.

«Сегодня здесь собрались женщины из Уральского федерального округа, желающие использовать эту платформу для усиления своих возможностей, реализации проектов и идей. Участницы объединились в 25 команд, каждой был разработан проект. Уверена, что мы их реализуем. Подобное разнообразие обеспечивает жизнеспособность программы, которая реализуется при содействии Евразийского объединения женщин — региональных лидеров», – цитирует Наталью Комарову департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. Губернатор также добавила, что «мягкая сила», которой обладают участницы программы – ключевой фактор преобразований в жизни людей во всем мире.

По словам зампредседателя Совета Федерации Галины Кареловой, всего три года назад с подачи Валентины Матвиенко и при поддержке Совета Евразийского женского форума и мастерской управления «Сенеж» (АНО «Россия – страта возможностей») программа была запущена, и 750 женщин стали ее участницами. Они разработали около 100 социальных проектов, часть из которых уже реализуется по всей стране.

Региональный поток образовательной программы «Женщина-лидер» в УрФО завершился вручением сертификатов участницам. Ожидается, что лучшие проекты образовательной программы будут представлены на заседаниях совета Евразийского женского форума и на IV Евразийском женском форуме в 2024 году.


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30 ноября в 10:23, просмотров: 656, комментариев: 0
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