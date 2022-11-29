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Два югорчанина похвастались крупным уловом, теперь их проверит Рыбнадзор

Рыбнадзор Югры проверит двух мужчин, которые выловили много рыбы

Два югорчанина похвастались крупным уловом, теперь их проверит Рыбнадзор
Фото: unsplash.com

В Пыть-Яхе проведут проверку в отношении двух местных жителей, которые поймали в Оби сотни особей речной рыбы и похвастались уловом в соцсетях. Об этом рассказал «Вестнику Сургутского района» старший госинспектор Сургутского подразделения отдела госконтроля по ХМАО-Югре Нижнеобского ТУ Росрыболовства Дмитрий Яицкий.

«В отношении участников видео, которые демонстрировали улов большого количества разнообразных видов водных биологических ресурсов, проводится проверка Сургутским подразделением отдела госконтроля по ХМАО-Югре и сотрудниками полиции ОМВД России по Пыть-Яху, – сообщил специалист. Он также добавил, что на одно лицо установлена суточная норма добычи – улов не должен превышать 30 кг. В день можно выловить не более 10 кг язя, щуки, налима и судака суммарно, а также 3 кг тугуна или хариуса сибирского.


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Сегодня в 15:50, просмотров: 61, комментариев: 0
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