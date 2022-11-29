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«Лирика» довела югорчанина до суда

Югорчанин заказал себе килограмм прегабалина и был пойман таможенниками у почты

«Лирика» довела югорчанина до суда
Фото: пресс-служба Тюменской таможни

Житель Пыть-Яха заказал себе из Нидерландов килограмм прегабалина – сильнодействующего вещества, которое используется для лечения эпилепсии и также есть в составе препарата «Лирика». Мужчину остановили на выходе из отделения почты сотрудники таможни. Операция проходила совместно со службой по противодействию контрабанде наркотиков Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и сотрудниками Сургутского линейного управления МВД России на транспорте.

По словам получателя, он заказал его для личных нужд в европейском онлайн-магазине. О том, что вещество не допускается в гражданский оборот без рецепта врача, которого у мужчины не оказалось, ему было известно.

«Незаконное перемещение через государственную границу РФ (таможенную границу ЕАЭС) сильнодействующих веществ может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное ст. 226.1. УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового», – сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно.


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Сегодня в 12:41, просмотров: 57, комментариев: 0
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