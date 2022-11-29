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Житель Нижневартовского района до смерти избил собутыльника

29-летний житель Радужного подозревается в убийстве знакомого

Житель Нижневартовского района до смерти избил собутыльника
Фото: СУ СКР ХМАО-Югры

Жителя Радужного подозревают в убийстве своего знакомого. По предварительной информации, пьяные разборки закончились дракой, после которой собутыльник обвиняемого скончался на месте происшествия.

«23 ноября около 23 часов во время совместного распития алкоголя между подозреваемым и его 38-летним гостем произошел конфликт из-за взаимных оскорблений. Во время ссоры подозреваемый нанес множественные удары руками и ногами потерпевшему в область лица, от которых тот скончался на месте происшествия. Желая отвести от себя подозрение, злоумышленник переместил тело погибшего на лестничную площадку, а сам попытался скрыться, однако в момент выхода из подъезда был задержан сотрудниками полиции, прибывшими по сообщению жильцов о нарушении общественного порядка», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

На настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напоминаем, ранее жителя Сургута задержали за убийство супруги из ревности.


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Сегодня в 12:32, просмотров: 67, комментариев: 0
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