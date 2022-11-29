В ДТП в Радужном пострадал молодой водитель «Лады»

Накануне, 28 ноября, в Радужном произошло ДТП, спровоцированное неопытным водителем. По предварительной информации, он не учел погодные, а также дорожные условия.

«В 15:09, 18-летний водитель, управляя автомобилем «Лада», двигаясь по ул. Новая, по предварительным данным, не учёл интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия, в связи с чем допустил столкновение с движущимся во встречном направлении транспортным средством «МАЗ». В результате ДТП водитель отечественной легковушки получил травмы», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки в округе зарегистрировали два ДТП, в которых два человека получили травмы.