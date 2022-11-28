Прокуратура оценит готовность югорских аэропортов работать в условиях снегопадов

Уральская транспортная прокуратура проверит готовность аэропортов «тюменской матрешки» работать в условиях снегопадов и перепадов температуры. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

«По поручению Уральского транспортного прокурора Владимира Дроздецкого транспортными прокурорами (на правах районных) во всех 27 аэропортах региона (в Свердловской, Челябинской, Оренбургской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Пермском крае) проводится анализ состояния законности в условиях начавшихся обильных снегопадов и перепадов температур», - говорится в сообщении.

В первую очередь специалисты оценят оснащение воздушных гаваней снегоуборочными машинами, а также готовность объектов транспорта к предупреждению нарушений при содержании летного поля.