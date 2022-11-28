Замгубернатора ХМАО Юрий Южаков покинул пост

Заместитель губернатора ХМАО Юрий Южаков покинул пост. Распоряжение об освобождении от должности подписала глава региона Наталья Комарова. Юрий Южаков уволился по собственному желанию в связи с переходом на новое место службы, сообщает окружной департамент общественных, внешних связей и молодежной политики.

Юрий Южаков работал в составе регионального правительства с 2015 года. До 2018 года — в должности директора департамента проектного управления — заместителя губернатора, с 2018-го по ноябрь 2022-го — в должности заместителя губернатора, курирующего направления реализации государственной политики в сфере культуры и спорта.