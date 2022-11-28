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Заместитель Натальи Комаровой покинул пост

Замгубернатора ХМАО Юрий Южаков покинул пост

Заместитель Натальи Комаровой покинул пост
Фото: ugra-news.ru

Заместитель губернатора ХМАО Юрий Южаков покинул пост. Распоряжение об освобождении от должности подписала глава региона Наталья Комарова. Юрий Южаков уволился по собственному желанию в связи с переходом на новое место службы, сообщает окружной департамент общественных, внешних связей и молодежной политики.

Юрий Южаков работал в составе регионального правительства с 2015 года. До 2018 года — в должности директора департамента проектного управления — заместителя губернатора, с 2018-го по ноябрь 2022-го — в должности заместителя губернатора, курирующего направления реализации государственной политики в сфере культуры и спорта.


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Сегодня в 16:38, просмотров: 95, комментариев: 0
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