16+
Логотип Сиапресс
USD  60,4797   EUR  62,8762  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Югорские студенты считают, что должны работать во время учебы в вузе

Студенты Югры предпочитают работать параллельно с обучением на дневном отделении

Югорские студенты считают, что должны работать во время учебы в вузе
Фото: unsplash.com

Большинство студентов дневных отделений вузов Югры убеждены в том, что им необходимо работать параллельно с учебой. Они объясняют это маленькой стипендией и нежеланием «сидеть на шее у родителей», рассказали в исследовании SuperJob.

«Подавляющее большинство студентов дневных отделений вузов (81%) убеждено, что параллельно с учебой они должны работать, причем 39% считают, что трудиться можно, где угодно, а 42% — что только по своей специальности или в смежной сфере, – говорится в результатах опроса. – Мнение родителей студентов-очников и выпускников дневных отделений вузов заметно отличается от позиции самих обучающихся. В том, что в свободное от занятий время студент должен работать, они убеждены почти вдвое реже: в общей сложности 45% среди родителей и 49% среди выпускников».

Отметим, что мужчины чаще всего придерживаются мнения, что студенту следует работать только по своей или близкой специальности. Женщины же больше убеждены в том, что в период очного обучения лучше и вовсе воздержаться от трудоустройства.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:14, просмотров: 65, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 2223
  2. ​В Сургуте школьницу высадили из автобуса в сильный мороз 1409
  3. У 81 югорчанина обнаружили ковид за последние сутки 1153
  4. В Сургутском районе заметили необычное природное явление 912
  5. ​Югра стремится к переводу госуслуг на круглосуточный онлайн-формат 788
  6. «Спасибо деду за победу». В Югре прошел патриотичный модный показ 738
  7. ​Еще три школы в Югре будут построены при помощи концессии 678
  8. В Нижневартовске предпринимателей зовут на елочный базар 672
  9. ​В ходе обучения по программе «Женщина-лидер» участницы со всего Урала создали десятки социальных проектов 650
  10. ​В Югре придумали новые проекты для совместной работы с платформой «Россия – страна возможностей» 611
  1. ​Актировка: 1-4 классы первой смены 3023
  2. ​В Югре запрещен самовыгул домашних животных и определен порядок передачи их в муниципальную собственность 2223
  3. «Не знаешь как решить задание? Спроси у соседа справа или слева» 2020
  4. ​Актировка: 1-8 классы первой смены 1488
  5. Депутаты Думы Сургута обсудили планы по строительству полноценного автовокзала на привокзальной площади 1482
  6. ​Дума здорового человека 1441
  7. ​В Сургуте школьницу высадили из автобуса в сильный мороз 1409
  8. ​Законопослушные граждане 1401
  9. Как с 17 тысяч рублей перейти на доход в полмиллиона в месяц 1398
  10. Аварийное жилье, добыча нефти и строительные регламенты: какие вопросы задали Наталье Комаровой на пресс-конференции? 1358
  1. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 5556
  2. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 5372
  3. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 4394
  4. Почетный гражданин 4238
  5. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 4204
  6. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 4194
  7. Всё, что нужно знать про уплату имущественных налогов в 2022 году 3786
  8. Как Югра завершила дорожную кампанию — 2022 3669
  9. Обсуждение здорового человека 3367
  10. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 3135

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика