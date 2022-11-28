Студенты Югры предпочитают работать параллельно с обучением на дневном отделении

Большинство студентов дневных отделений вузов Югры убеждены в том, что им необходимо работать параллельно с учебой. Они объясняют это маленькой стипендией и нежеланием «сидеть на шее у родителей», рассказали в исследовании SuperJob.

«Подавляющее большинство студентов дневных отделений вузов (81%) убеждено, что параллельно с учебой они должны работать, причем 39% считают, что трудиться можно, где угодно, а 42% — что только по своей специальности или в смежной сфере, – говорится в результатах опроса. – Мнение родителей студентов-очников и выпускников дневных отделений вузов заметно отличается от позиции самих обучающихся. В том, что в свободное от занятий время студент должен работать, они убеждены почти вдвое реже: в общей сложности 45% среди родителей и 49% среди выпускников».

Отметим, что мужчины чаще всего придерживаются мнения, что студенту следует работать только по своей или близкой специальности. Женщины же больше убеждены в том, что в период очного обучения лучше и вовсе воздержаться от трудоустройства.