На дорогах ХМАО появились новые дорожные знаки и камеры в 2022 году

С начала года на дорогах Югры нанесли 45 тысяч метров дорожной разметки. Также вдоль дорог округа установили более 5 тыс. барьерных ограждений, порядка 200 дорожных знаков и новые камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в телеканале «Югра».

«Места их установки выбрали на основе анализа аварийности и предложений ГИБДД. Это первые комплексы в Югре, работающие от альтернативного источника питания, им достаточно заряда солнечной батареи. Большинство камер установили на трассе Сургут — Нижневартовск», — отметили в сообщении.

Ранее на дорогах ХМАО появились пешеходные переходы с проекционной разметкой.