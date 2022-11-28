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Два человека погибли в ДТП за выходные в ХМАО

Два человека погибли в авариях на югорских трассах за выходные

Два человека погибли в ДТП за выходные в ХМАО
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Югры"

В Югре за минувшие сутки произошло 9 ДТП, в которых 2 человека погибли и 8 получили травмы. Одна из аварий с летальным исходом произошла днем в субботу, 26 ноября, на 34 км автодороги Нягань-Талинский в Октябрьском районе. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 27-летний водитель «Газели», двигаясь из Нягани в сторону поселка Талинка, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не предоставил преимущество в движении и столкнулся с полуприцепом-цистерной в составе фуры MAN.

«От удара произошло возгорание «Газели», водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», - отметили в пресс-службе ведомства.


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Сегодня в 09:46, просмотров: 135, комментариев: 0
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