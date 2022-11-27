Наталья Комарова посетила патриотичный модный показ Fashion-шоу 2022

В Югре накануне прошел патриотичный модный показ Fashion-шоу 2022. Мероприятие посетили губернатор ХМАО Наталья Комарова и зампредседателя думы округа Наталья Западнова. Гостям показа продемонстрировали 156 костюмов, сообщает пресс-служба регионального департамента общественных, внешних связей и молодежи.

Мероприятие проводилось под хештегом #ГЕРОИВМОДЕ. «Все коллекции, представленные на подиуме, отражают тему героизма и патриотизма. Будь то ежедневные маленькие подвиги или же великие свершения — каждое из них заслуживает признания», — прокомментировала показ автор проекта, член Союза дизайнеров России Елена Скакун.

Премьерой события стала коллекция «Юные герои Отечества», рассказывающая о ребятах, совершивших отважные поступки. В числе других коллекций на тему героизма: «Спасибо деду за победу» и «Ангелы летели над Россией». Еще одной премьерой FASHION-шоу стала коллекция «Калинка» по мотивам русских народных сказок — она украсила показ яркой линейкой костюмов, отражающих русский колорит.